منتسبو حرس المنشآت النفطية يهددون بإقفال صمام الغاز بمجمع مليتة

أخبار ليبيا 24

هدد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الأربعاء، بإيقاف الصمام الرئيس لخط الغاز تدريجيًا بمجمع مليتة النفطي خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية أمام مجمع مليتة النفطي للمطالبة بزيادة رواتبهم والحصول على مستحقاتهم السابقة، أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.

ومجمع مليتة النفطي هو مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا، عبر خط أنابيب الغاز “جرينستريم”.

ويضم المجمع مرافق معالجة للخام على مساحة تقارب 355 هكتارًا، إضافة إلى خزانات للنفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى.

وحذّر منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، من إيقاف التشغيل نهائيًا حتى الحصول على مستحقاتهم. وأشاروا إلى أنهم “ضاق بهم الحال وتحملوا كثيرًا من متاعب الحياة لأجل تأمين النفط”.

وقالوا إن الإقفال سيطال الحقول والموانئ والمجمعات النفطية والإدارات على مستوى ليبيا، دون تحقيق وقت لإعادة التشغيل، في حال عدم استجابة الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لمطالبهم.

ورفع منتسبو جهاز حرس المنشئات النفطية، خلال الوقفة، لافتات كتب عليها: “يا عبدالحميد الدبيبة وعدتنا بتحسين الأوضاع وتنفيذ القرارات”.”لا أمان للمؤسسة الوطنية للنفط في غياب منتسبي حرس المنشئات النفطية”.

وكتب على إحدى اللافتات: “منتسبو حرس المنشئات النفطية أولى بالأموال التي تهدر”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها حقول النفط، خاصة بجنوب غرب ليبيا احتجاجًا على تحسين الأوضاع المعيشية أو بسبب الخلافات السياسية.