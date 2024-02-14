مع قرب حلول رمضان.. “الأوقاف”: توزيع أكثر من 6 آلاف مصحف على المساجد

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، أنها تستعد لتوزيع شحنة من مصحف المدينة على المساجد مع قرب حلول شهر القرآن.

وقالت الهيئة، إنها أنهت الترتيبات النهائية لشحن ما يقارب من 300 صندوق تحوي 6 آلاف و300 نسخة من مصحف المدينة، برواية حفص عن عاصم، مُهداة من إدارة المصاحف بهيئة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أنها ستوزع هذه المصاحف خلال الأيام المقبلة على المساجد، لا سيما حديثة البناء، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن ذلك في إطار دعم الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، للمساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية.

وعلى بساط التآلف والتقارب الاجتماعي والديني، يجتمع أهل ليبيا على القيم والتقاليد الأصيلة، فشهر رمضان المبارك له موقع خاص في قلب كل ليبي، إذ تبرز الأجواء الروحية، وتتصاعد دفقات الحياة الاجتماعية لتؤلف بين الجميع في اتساق معهود من خلال إقامة الموائد الرمضانية في جميع أنحاء البلاد التي تستقبل الصائمين بكثافة، رغم صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد.

ويستعد أهل ليبيا للشهر الكريم بتجهيزات خاصة، وفور الإعلان عن بداية رمضان وظهور وثبوت رؤية الهلال تمتلئ المساجد بزوارها وتتوقف الخلافات ولو مؤقتًا، إذ ينبري العديد منهم في قراءة القرآن الكريم ابتهاجًا بقدوم الشهر الفضيل.