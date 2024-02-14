أخبار ليبيا 24

تهريب أسطوانات غاز الطهي أصبح صعبًا، إذ تمكنت قوات الأمن في مديرية أمن البيضاء، من ضبط إحدى الشاحنات المحملة بأسطوانات غاز الطهي، المهربة بهدف بيعها خارج المستودعات بسعر أعلى بالسوق السوداء.

وذكرت مديرية الأمن، في بيان، اليوم، أنه جرى حجز السيارة وسائقها.

وجرى فتح محضر للتحقيق في كيفية خروجها ومعرفة مكان توجهها، وتبيّن أنها ذاهبة إلى مخزن معين، قد يكشف مزيدًا من التفاصيل بمرور الوقت.

ليست الأزمة الأولى.. سرقة الأسطوانات مستمرة

تهريب وسرقة أسطوانات الغاز، ليس أمرًا جديدًا، فقد حدث قبل ذلك، في شهر أبريل عام 2023، حين حدثت مشكلة كبيرة في أسطوانات الغاز بمدينة طبرق والمناطق المجاورة.

آنذاك، ويوم 17 أبريل تحديدًا، جرى توزيع أسطوانات الغاز على المواطنين بقيمة دينارين للواحدة، بمعرفة لجنة الأزمة المكونة من الأجهزة الأمنية، في محاولة لإنهاء المشكلة.

وتشدد قوات الأمن من رقابتها خلال الأيام الحالية، لمواجهة جرائم تهريب السلع، خاصة الاستراتيجية، حرصًا على أموال الشعب.

ومنذ سنوات طويلة تتكرر جرائم السرقة والتهريب في كل ربوع ليبيا.

ويفرض ذلك على الأجهزة الأمنية فرض تشديدات وتنفيذ كمائن لتفتيش السيارات المشبوهة، التي قد تحمل بضائع مهربة أو حتى مهاجرين غير شرعيين.

ويعتبر ملف توفير أسطوانات الغاز أولوية بالنسبة للمواطن الليبي، لأنه يرتبط باستمرار الحياة في بيته، أي أنه ملف يمس الأمن القومي الليبي.

وأكد مصدر، أن جهود البحث عن المهربين ستستمر وسيجري تكثيفها مستقبلًا، لفرض الاستقرار وحماية أموال المواطن الليبي.

التهريب يحدث للخارج أحيانًا

وفي الماضي، نجحت وحدة التفتيش الآلي بميناء مصراتة البحري، في ضبط أسطوانات غاز طهي، مخبأة، ومعدة للتهريب خارج البلاد، من خلال ميناء مصراتة البحري.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي شركة البريقة لتسويق النفط في المناطق الوسطى والشرقية عادل بن دردف، آنذاك، أن عناصر وحدة التفتيش الآلي بميناء مصراتة البحري تمكنوا من أحبط محاولة لتهريب 25 حاوية 40 قدمًا محملة أسطوانات غاز الطهي.

وقال بن دردف، إنه جرى وصف الشحنة بأنها بلاطات قصيرة درجة ثانية في محالة للتلاعب على رجال الأمن والجمارك بالميناء.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي بالشركة، إلى أن قيمة الشحنة على المستندات 77 آلاف دينار ليبي، على الرغم من أن قيمة الأسطوانات التي تم إتلافها أكثر من هذه القيمة بكثير.. وهذه أسعار ترجع لعام 2017.