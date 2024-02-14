تسول وسلب وخطف مقابل فدية.. جرائم ارتكبها مهاجرون في بنغازي

أخبار ليبيا 24

ليبيا، لكونها دولة مترامية الأطراف وتقع في موقع جغرافي متميز في شمال القارة الأفريقية، أصبحت من الدول التي ارتبطت بظاهرة الهجرة غير الشرعية، كدولة عبور من جنوب الصحراء إلى أوروبا، الأمر الذي انعكس سلبا على أمنها القومي والاجتماعي والاقتصادي.

فمع تدفق قوافل الهجرات، إليها اكتوت ليبيا بهذه الظاهرة، حيث تظهر آثارها الواضحة والمتعددة، على مختلف الأصعدة، منها الأمني والاجتماعي والاقتصادي والصحي.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على بعض الجرائم، التي سجلتها السلطات الأمنية في بنغازي، ضد المهاجرين غير الشرعيين.

خطف مقابل فدية

في يوم الحادي عشر من فبراير الجاري، أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على عصابة من الجنسية البنغلاديشية، متخصصة في خطف العمالة الوافدة، وطلب فدية ومبالغ مالية من ذويهم.

العصابة، وبحسب المديرية، مكونة من ثلاثة أشخاص من نفس الجنسية، خطفوا وافد “بنغلاديشي” وطلبوا فدية مالية قدرها 10 آلاف دينار ليبي من ذويه، الذين دفعوا المبلغ مقابل إطلاق سراح ابنهم.

وقالت المديرية، إن المتهمين اعترفوا أنهم من أرباب السوابق الجنائية في بلادهم، ودخلوا الأراضي الليبية عن طريق الهجرة غير الشرعية.

ظاهرة التسول

في السابع من فبراير الجاري داهمت عناصر الشرطة النسائية، أوكار التسول في منطقتي اللثامة والوحيشي ببنغازي.

وجاءت المداهمة بهدف محاربة ظاهرة التسول والقضاء عليها.

وأسفرت المداهمة عن ضبط مجموعة من النساء الوافدات يمتهن التسول. وقالت مديرية أمن بنغازي، إنّه عثر داخل هذه الأوكار على مواد ُسكرة ووقود الديزل داخل إحدى المنازل.

ضبط وافد مطلوب في جرائم سرقة

في التاسع والعشرين من يناير الماضي، ألقى مركز شرطة رأس إعبيدة في بنغازي، القبض على مصري الجنسية بتهمة سرقة محال لبيع السلع الغذائية. وقدّرت المسروقات بمبلغ 5000 دينار ليبي.

تقول مديرية أمن بنغازي، إن الوافد مطلوب لدى المركز على ذمة وقائع سرقة وواقعة هروبه من سرايا النيابة العامة.

وأضافت، أن المتهم ضبط من قبل مواطنين في واقعة سرقة في شارع “فلسطين”. وتابعت مديرية أمن بنغازي، أن بالاستدلال معه اعترف بالسرقة. واتضح دخوله لليبيا بطريقة غير شرعية، وأحيل إلى النيابة العامة.