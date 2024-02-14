بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة فبراير.. الحكومة تعلن السبت والأحد عطلة

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، يوميّ السبت والأحد 17 و18 فبراير الحالي، عطلة رسمية؛ بمناسبة ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير.

وفي السابع عشر من فبراير العام 2011، انطلق الحراك الشعبي في ليبيا ضمن موجة ثورات الربيع العربي، فبعد تونس ومصر جاء الدور على الليبيين الذين خرجوا ضد نظام العقيد معمر القذافي بحثًا عن الحرية.

وفي سياق المتصل، ناقش مسؤولون أمنيون من وزارة الداخلية، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، يوم الخميس الماضي، إعداد الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الذكرى 13 لثورة 17 فبراير 2011، والإشراف على تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

وترأس الاجتماع -الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في طرابلس- وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس اللجنة الفرعية الأمنية، وعضو اللجنة العليا المشكلة اللواء بشير أبوالقاسم.

وقالت الوزارة، إن الاجتماع شارك فيه مندوبون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومدير أمن طرابلس، وبعض الأجهزة والإدارات الأمنية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية.

وأضافت وزارة الداخلية، أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على التعاون والاستعداد التام لتأمين الاحتفالات بهذه المناسبة.

وفي يوم الاثنين الماضي، أعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، أنه سيجرى غلق ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس بشكل جزئي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق احتفالات الذكرى 13 لثورة 17 فبراير 2011.

وأهاب مكتب شؤون المرور، في تنويه نشرته المديرية، بالمواطنين سائقي المركبات الآلية، القادمين من شارع عمر المختار، استخدام شارع ميزران، والقادمين من ميدان الغزالة استخدام الشارع المؤدي إلى ميدان الجزائر.

كما نوه مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، بأن ميدان الشهداء وسط طرابلس سيُغلق بشكل كامل مساء الخميس، استعدادًا لإحياء الاحتفال بذكرى ثورة فبراير.