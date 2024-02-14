بحضور الأسطورة مايك تايسون.. ننشر جدول نزالات الملاكمة المقامة ببنغازي مطلع مارس

أخبار ليبيا 24

أعلن الملاكم الليبي سعد الفلاح، أنه سيخوض نزالًا جديدًا في الأول من شهر مارس المقبل، عندما يوجه الملاكم الإيفواري أداما كونيه، في حدث عالمي يستضيفه مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، على حزام “ABC”.

وقال “الفلاح”، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، إن “النزال سيكون حدثًا عالميًا في صراع على اللقب المهم”، مشيرًا إلى أن عددًا من أساطير الملاكمة سيشهدون النزال أمام البطل الإيفواري .

وأكد “الفلاح”، إن الملاكم الأسطوري مايك تايسون، سيكون على رأس الأساطير التي ستشهد النزال العالمي.

وأعرب البطل الليبي سعد الفلاح عن سعادته بخوض النزال المرتقب في ليبيا، وأمام جمهوره، مقدمًا شكره لرئاسة الأركان الوحدات الأمنية على هذا الإنجاز.

ويستضيف مجمع سليمان الضراط أيضًا نزالًا بين بلال جكيتو وبايوس مبيندا، في مواجهة مليئة بالتحدي على حزام WBC. وأيضًا نزالًا بين خليل هادير وأوسكار دوقي في صدام عنيف بهدف اقتناص حزام UBC.

وفي آخر نزال له منتصف ديسمبر من العام الماضي، فاز الملاكم الليبي سعد الفلاح على منافسه الجورجي كانديلاكي، بالنقاط، في النزال الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس، ونظمه المجلس العالمي للملاكمة “WBC”.

وعقب الفوز الأخير، قال مدير أعمال البطل الليبي، ليث الفلاح، إن البطل سعد الفلاح يواصل تدريباته بمعنويات عالية منذ أكثر من شهر تحت إشراف مدربه الجديد الفرنسي من أصول مغربية عزيز الحلب.