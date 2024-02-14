انزعاج بوريل من مبادرات سفيره في ليبيا

في مباني المفوضية الاوروبية في بروكسل تتزايد الآراء التي تصف إحراج الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي, جوزيب بوريل, تجاه نيكولا أورلاندو, سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وفقًا لما افاده بعض الدبلوماسيين الإنجليز والألمان الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن أورلاندو يقوم بترويج بعض المبادرات الشخصية التي لم يتم مناقشتها مع بوريل نفسه، وبالتالي لم تحظى بموافقته مسبقاً.

يبدو أن نشاط أورلاندو قد تم تحت المراقبة ونوعا من القبول من قبل تقنيي اللجنة وصولا الى ذهابه إلى مصراتة في 12 فبراير للقاء بعض الممثلين المحليين، من بينهم علي الدبيبة، وهو أحد أفراد عائلة رئيس وزراء حكومة طرابلس ومن بين أقوى قادة دولة محمد القذافي. وفي عام 2022 تم ادراج اسم علي الدبيبة على القائمة السوداء للشخصيات الليبية التي جمدت اموالم في الخارج من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكان هذا الاجتماع على وجه التحديد ما دفع بوريل إلى استدعاء سفيره في ليبيا لتنبيهه بأن يكون أكثر حذرا. يبدو أن تدخل بوريل كان بطلب من بعض الدبلوماسيين الألمان الذين اعتبروا مواقف أورلاندو قريبة من الفرنسيين بمحاولة منه لتأمين دعمهم بعد الصراع مع باتريك سيمونيت، مرشح باريس لمنصب سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا.