الهلال يخطف فوزا قاتلا من المروج ويطارد صدارة النصر

أخبار ليبيا 24

خطف نادي الهلال فوزًا قاتلًا، من مضيفه المروج، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب “بشير جودة” في مدينة المرج.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الإياب، لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز المهم تساوى الهلال بشكل “مؤقت” مع النصر، متصدر المجموعة الأولى بـ22 نقطة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بين المروج والهلال بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني استطاع الهلال تحقيق فوز مهم بعد تسجيل هدفين في آخر دقائق المباراة.

وسجل الهدف الأول حمي الطنجي، في الدقيقة 85. وفي الدقيقة 90 عزز أسامة حفاري فوز فريقه بهدف ثاني.

في المقابل، تجمد ترتيب المروج بالمركز الثامن برصيد 8 نقاط. وبهذه الخسارة يبقى المروج داخل دائرة الأندية المهددة بالهبوط.