الدبيبة يبحث “التهدئة بدول جوار ليبيا” مع “بن زايد”

أخبار ليبيا 24

بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، في أبوظبي، اليوم الأربعاء، الأوضاع في دول الجوار الليبي، وتوحيد الجهود بين ليبيا والإمارات، من أجل التهدئة والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء، بحث نتائج لقائهما السابق، بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، والوقوف على آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

وقالت الحكومة منتهية الولاية، إن “بن زايد” أكّد دعم دولة الإمارات لها، واستعدادها لدعم أي حوار يهدف إلى إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتخابات.

ويشارك “الدبيبة” في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وضمن الفعاليات المنعقدة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي، نقلت الحكومة عن “الدبيبة” تأكيده أن البناء والتنمية هما مدخل الاستقرار.

وأشار رئيس الحكومة منتهية الولاية، إلى أن شعار حكومته هو “لا للحرب.. نعم للبناء”، على الرغم من كل التحديات والمصاعب التي تواجه ليبيا.

وأكد رئيس الحكومة منتهية الولاية، ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية من خلال قاعدة دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية يختار فيها الشعب سلطات جديدة منتخبة.

وأصرّ “الدبيبة” على أن تكون الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، ولا تقصي أحدا، وغير مفصلة على أحد أيضا.

ويأتي هذا التشديد على الرغم من تأكيد عقيلة صالح، رئيس البرلمان، أكثر من مرة، بأن القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي صادق عليها البرلمان “عادلة ونزيهة ولا تقصي أحدًا”