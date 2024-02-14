أخبار ليبيا 24

وجه فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، بالاستعداد لمواكبة زيادة الطلب على أسطوانات غاز الطهي خلال شهر رمضان المُبارك. مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفّره للمواطن بشكلٍ مُنتظم.

واجتمع “اقعيم”، اليوم، برئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، لواء نوري الساعدي، والضابط المكلّف بمتابعة حركة وتوزيع الوقود والغاز، لواء سالم ماضي. ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، لواء خالد سرير، ومُدير منفذ اِمساعد البرّي، لواء عبد السلام لامين. لمناقشة عددٍ من الملفات المهمة، أبرزها الهجرة غير الشرعية والتدابير اللازمة للتعامل معها.

وتطرق الحاضرون إلى أوضاع مراكز الهجرة غير الشرعية في جنوب البلاد. بما في ذلك مراكز الإيواء، وضرورة تحسين وتعزيز الإجراءات الأمنية بها.

وتم التركيز على توفير غاز الطهي، خاصةً في ظل الطلب المتزايد خلال شهر رمضان المبارك. مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفّره بشكلٍ مُنتظم.

أهمية أمن المنافذ

وأكد الوكيل أهمية أمن المنافذ كأمر حسّاس لحفظ سيادة البلاد وحمايتها من الجريمة المنظمة والأخرى العابرة للحدود. وضرورة عدم التهاون في هذا الجانب للحفاظ على الأمن الوطني.

توجيهات وتدابير عملية

وانتهى الاجتماع بتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لمواجهة التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.