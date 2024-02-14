إبل سائبة تقتل سيدة وتصيب زوجها في حادث بمدخل البريقة الشرقي

أخبار ليبيا 24

لا تزال ظاهرة الإبل السائبة على الطريق الساحلية الممتدة من إجدابيا وحتى راس لانوف، تسبب في إزهاق أرواح المسافرين، ففي كل سنة تفجع أسرة بوفاة أحد أفرادها.

وفي فاجعة جديدة، لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها بجروح، على إثر اصطدام سيارتهما بقطيع من الإبل على الطريق الساحلية. ووقع الحادث بالقرب من مدخل البريقة الشرقي.

ووفقًا لمديرية أمن الهلال النفطي، فقد توفيت “أمينة سيدي علي”، العمر 49 عامًا، وأصيب زوجها السائق “محمد الهادي مهنى” بكدمات بسيطة، جراء الاصطدام.

ونشرت المديرية صورًا على منصة “فيسبوك”، تظهر مشاهد الحادث المأساوي، الذي تسبب في وفاة السيدة.

وأوضحت المديرية، أن الزوج “بينما كان يقود المركبة كيا سيدونا، ذات لون رصاصي، تحمل لوحات معدنية 56398 – 2، في خط سيره متجهًا من الغرب إلى الشرق، فوجئ بوجود رأس من “الإبل” على الطريق العامة فاصطدم بها.

وشددت المديرية، على مالكي الإبل، بعدم تركها بالقرب من الطريق العامة دون راعٍ، خصوصًا في هذه الفترة تجنبًا لوقوع حوادث مأساوية.

ونبّهت، مديرية أمن الهلال النفطي، مستخدمي الطريق العام بالمنطقة بخصوص كثرة الإبل على الطريق وقطعها للطريق.

وتشهد الطريق الساحلية بمنطقة الهلال النفطي انتشارًا للإبل، حيث يتركها أصحابها ترعى على جانب الطريق. وهذا يجعلها تشكل خطرًا على السائقين، خاصة في الليل؛ إذ لا يستطيع سائق السيارة خاصة في الظروف الجوية المتقلبة مشاهدتها.