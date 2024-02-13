سنتجه للطاقة الشمسية.. ومحطة "الجغبوب" ستنتج 500 ميغاوات

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عوض البدري، وزير الكهرباء في الحكومة الليبية. إن الدولة ستتجه للطاقة الشمسية، وستكون هنالك محطة في واحة الجغبوب لإنتاج 500 ميغا وات.

وأضاف البدري، في تصريحات، اليوم. أن شركة الخليج العربي للنفط ساعدتنا في توفير 3 ملايين لتر ديزل لمحطة طبرق الغازية.

وتابع وزير الكهرباء: “نتمنى من المؤسسة الوطنية للنفط. التنقيب عن الغاز في المنطقة لتشغيل محطة طبرق الغازية”.

وأوضح البدري، أن ليبيا مديونة لدى مصر بأكثر من 300 مليون دولار. ولا بديل الآن إلا بإنتاج الكهرباء محليًا في ليبيا وسوف نصدرها مستقبلاً إلى دول الجوار.

مذكرة تفاهم

وكان وزير الكهرباء، أكد في تصريحات صحفية في وقت سابق من يناير الماضي. توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية في ليبيا مع إحدى الشركات العالمية وهي شركة جرين سيلس الألمانية.

وأضاف البدري. أن ليبيا لديها صفر ميغا وات إنتاج، ومصر افتتحت أكثر من 1460 ميغا وات في منطقة بنبان، كما أن دولة الإمارات لها باع طويل في هذا المضمار، إذ يبلغ إنتاجها قرابة 5000 ميغا وات.

وعانت ليبيا على مدى سنوات طويلة من أزمة انقطاع التيار الكهربائي. ما تسبب في مشاكل عدة للمواطنين، سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء.