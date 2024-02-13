وزير الداخلية: تطوير جهاز مكافحة المخدرات لحماية “رواد المؤسسات التعليمة”

أخبار ليبيا 24

ترأس اللواء عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اجتماعًا، تركّز حول حماية روّاد المؤسسات التعليمية من مخاطر المخدرات، وضمان وجود بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

ضم الاجتماع، اللواء عادل عبد العزيز، رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واللواء ناصر صابر، رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية، بالمنطقة الشرقية.

واطلع وزير الداخلية، على التحديات التي تواجه عمل جهاز مكافحة المخدرات وفروعه في أداء مهامهم. كما بحث الإمكانيات اللازمة لتطوير أداء جهاز مكافحة المخدرات، وضمان تحقيق أهدافه، بشكل كامل.

وتناول الاجتماع، بحسب الحكومة، الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية. وركّز على آليات مكافحة ظاهرة تهريب المخدرات عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ونظرًا لأضرارها الجسيمة على الفرد والمجتمع، جرت مناقشة سبل التواصل والتعاون بين جهازيّ المرافق التعليمية ومكافحة المخدرات، لحماية روّاد المؤسسات التعليمية من مخاطر المخدرات.

ومن الممكن، أن يؤدي تعاطي المواد المخدرة إلى ضعف التحصيل الدراسي. كما من الممكن أنؤدي إلى عدم الانتظام في الحضور، وتدني مستوى الخبرات المكتسبة في المدرسة.

وأنواع المخدرات كثيرة، وهي خطيرة، سواء ذات المصدر الطبيعي (القات والأفيون والمورفين والحشيش والكوكايين، وغيرها)، أو ذات المصدر الاصطناعي (الهيروين والأمفيتامينات وغيرهما)، وأيضًا الحبوب المخدرة والمذيبات الطيارة. وممكن أن يؤدي تعاطي العقاقير، إلى إدمانها والتعرض للعجز الشديد، والمرض والوفاة.