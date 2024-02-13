أخبار ليبيا 24

كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين. أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة تمكنت من استخراج 192 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة.

وأوضحت الهيئة. عبر حسابها على “فيسبوك” أن الفرق المختصة بالهيئة أخذت 420 عينة من الجثث المستخرجة. وذلك على مدار الـ3 أيام الماضية. مؤكدة أن الخطوات السابقة تمت بعد عملية الكشف وإعداد تقارير من فريق الطب الشرعي بالهيئة.

وأشارت. إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية التعرف على هوياتهم من خلال مطابقة الحمض النووي مع عينات من عائلات المفقودين.

وذكرت أن الفريق المختص كفّن وأعاد دفن 420 جثة مجهولة الهوية بمقبرة الفتايح، بعد استيفاء جميع الجوانب الشرعية والقانونية.

وأكدت هيئة البحث والتعرف على المفقودين. التزامها بمواصلة العمل الجاد لتحديد هويات جميع الجثث مجهولة الهوية التي جرى استخراجها.

وأعربت الهيئة. عن أملها في أن تُساعد هذه الجهود في إغلاق ملف المفقودين في مدينة درنة.

وضرب مدينة درنة في العاشر من سبتمبر الماضي. الإعصار “دانيال”. الذي أودى بحياة الآلاف، وخلف دمارًا واسعًا لتكون تلك الكارثة أسوأ الكوارث الطبيعية التي وقعت في تاريخ البلاد.

وكانت كارثة درنة. عنوانًا لتلاحم الليبيين فيما بينهم حيث تدافع الجميع أفرادًا ومؤسسات مختلفة من كافة المدن والمناطق الليبية. لتقديم العون والمساعدة لأهالي المدينة ولتخفيف هول الكارثة الأسوأ التي ضربت البلاد.