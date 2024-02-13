لجنة الحريات في مجلس الدولة تستعرض المشاكل التي تواجه المرأة الليبية 

أخبار ليبيا 24

استعرضت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة. مع ممثلة الهيئة العامة للأمم المتحدة لشؤون المرأة في ليبيا وتونس إيزادورا ديمورا. المشاكل التي تواجه المرأة الليبية.

وتطرق الاجتماع. الذي عقد أمس الإثنين، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. إلى سبل دعم المرأة الليبية على المستوييْن المحلي والدولي.

وتناول اللقاء كذلك. بحضور مكتب العلاقات بالمجلس، رفقة مسؤولة برامج المشاركة السياسية للمرأة “مرام أهم التشريعات التي تضمن حقوق المرأة الليبية.

وفي منتصف يناير الماضي. عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة. ندوة حوارية تحت شعار (الكوتا حقي)، لمناقشة (الكوتا) الخاصة بالمرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية والمجالس البلدية.

وتم خلال الندوة – التي شهدت تقديم ورقتين بحثيتين عن (التشريعات الليبية والمرأة. و بالأرقام المشاركة السياسية للمرأة الليبية) – التأكيد على ضرورة تعديل حق المرأة في التواجد بنسبة عادلة وأكبر من المعمول به في الدستور وفي القوانين.

وقالت رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة. فوزية كروان :”نطالب بأن يكون للمرأة حضورًا في المجالس التشريعية والحكومة التنفيذية. وحتى الحوارات واللجان مثل (5+5) (6+6). فمن حق المرأة أن تشارك في صناعة السلام كما تأثرت بالحرب”

وأصدرت المشاركات في الندوة بيانا. طالبن فيه بالالتزام بما جاء في الاتفاق السياسي وخارطة الطريق. بالتمثيل العادل للمرأة الليبية في العملية السياسية والمناصب السيادية العليا والإدارات والهيئات في الدولة واللجان المنبثقة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. في الحوارات الوطنية والدولية القادمة بنسبة لا تقل عن (30‎%).