لتمويل نفسه.. تنظيم الدولة الإرهابي ينشط بالجنوب الغربي لليبيا ويروج للمخدرات ويستخرج الذهب

أخبار ليبيا 24- خاص

أصبحت ليبيا جحيمًا بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، بعد أن نشط تنظيم الدولة الإرهابية (داعش)، وعاد للعمل في مناطق جنوب ليبيا والجنوب الغربي؛ لتمويل نفسه وبناء قدراته المدمرة، من خلال تهريب المخدرات والإتجار بالبشر واستخراج الذهب وبيع الأعضاء، بحسب تقرير لوكالة “نوفا” الإيطالية.

وأكدت الوكالة، أن تلك المعلومات جاءت من خلال أحدث تقرير أممي حول التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش على السلام والأمن الدوليين. وحول نطاق الجهود التي يبذلها مجلس الأمن الدولي.

وأضافت “نوفا”، أنه بحسب عمل مجموعة دعم ومراقبة العقوبات التحليلية. فإن بعض المقاتلين من المجموعة سافروا إلى مناطق تعدين الذهب في ليبيا وعلى الحدود الليبية النيجرية.

وأوضحت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أكدت إن “الاتجار” بالبشر والتهريب” يشكلان مصدر الدخل الرئيسي للجماعة الإرهابية.. والأمران مرتبطان في الواقع”.

وأشارت “نوفا”. في تقريرها، إلى أنه في كثير من الأحيان يجري احتجاز المهاجرين واللاجئين وإجبارهم على العمل في مناجم غير قانونية لدفع “تذكرة” الرحلة شمالًا.

وأضاف التقرير. أن منافسي “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” يعتمدون على قوة تتألف من نحو 120 إلى 140 مقاتلًا في تونس. تتمركز في منطقة جبلية نائية على الحدود مع الجزائر، تدعمهم شبكة من المتواطئين المحليين.

وذكرت “نوفا”. أنه بين تونس وليبيا يمكن للجماعات الإرهابية الإسلامية الاعتماد على قوة لا يزيد عددها عن 540 رجلًا. بما في ذلك مقاتلون من تشاد ونيجيريا والسودان.

وأفادت “نوفا”. أنه لم يجر تنفيذ أي هجمات إرهابية مؤخرًا. ويتواجد التنظيم بشكل جزئي في مرزق والقطرون وأم الأرانب وغدوة وسبها والهروج السود.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام بعيدة جدًا عما يقرب من 1800 رجلًا مسلحًا. موجودين في سرت، المعقل السابق للدولة الإسلامية المزعومة في 2015.

وتابعت: “وفقًا لمجموعة تحليلية تدعم وتراقب عقوبات الأمم المتحدة، فإن تنظيم القاعدة موجود أيضًا في ليبيا. حيث أنشأ ويحمي طرق النقل إلى المدن، سواء لأغراض العبور أو كمخبأ، وبالتعاون مع بعض سكان الطوارق في الجنوب الغربي.

وبينت الوكالة الإيطالية اأن التنظيم الإرهابي. يحصر تحركاته بشكل استراتيجي في المناطق الصحراوية والجبلية لمنع اكتشافهم.

وأفادت. بأنه بالقرب من الحدود الجزائرية والنيجر. تمركز أعضاء تنظيم القاعدة في مناطق حول مدن أوباري وغات والعوينات. وكذلك على طول الحدود الجزائرية من غدامس إلى مثلث السلفادور الذي يمر عبر جبال أكاكوس.

وقالت، إنه من خلال زيارة إلى مركز احتجاز النساء بسجن الجديدة في طرابلس. لاحظت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. أن النساء المحتجزات بسبب ارتباطهن المزعوم بتنظيم داعش محتجزات دون أي إجراءات قضائية، في ظروف مختلفة.

ويضيف تقرير الأمم المتحدة :”لا يوجد نقل من الدولة. إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة”.

واختمت “نوفا” تقريرها، بأنه سيجري استخدام جنوب ليبيا من قبل تنظيم القاعدة، كنقطة عبور لنقل المقاتلين إلى الجماعات التابعة له في مالي.