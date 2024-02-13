لبحث الاستقرار والتهدئة في المنطقة.. الدبيبة يلتقي أردوغان

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن دعمه للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة.

جاء ذلك خلال لقاء “الدبيبة”، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي في مدينة دبي. على هامش القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في الإمارات.

وأعرب “أردوغان” عن استعداده لدعم أي جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتسهيل وصولها للانتخابات دون مراحل انتقالية جديدة.

إنهاء المرحلة الانتقالية

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الطرفين، بما في ذلك وزير العمل والتأهيل. والدولة لشؤون مجلس الوزراء. وسفير ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني. بالإضافة إلى وزراء الخارجية والمالية والتجارة من جانب تركيا.

كما تناول الاجتماع نتائج اللقاء السابق بين الدبيبة وأردوغان الذي عُقد في إسطنبول في أكتوبر الماضي. كما تمت مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين والملف السياسي الليبي. ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.

واتفق الدبيبة وأردوغان على دعم الجهود لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية وتوحيد الموقف الإسلامي في هذا الصدد.

وتم أيضًا مناقشة الأوضاع في دول الجوار الليبي. مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين ليبيا وتركيا من أجل تحقيق الاستقرار والتهدئة في المنطقة.

توقيع اتفاق تعاون

وفي يونيو 2020، جرى توقيع اتفاق تعاون بحري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، يمنح تركيا حق استخدام الموانئ الليبية وتقاسم الموارد البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهذا الاتفاق أثار انتقادات من عدة دول منطقية، بما في ذلك اليونان وقبرص وفرنسا. التي اعتبرته تحديًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للبحرية.

وتعتبر تركيا العلاقات مع ليبيا من أهم أولوياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسعى إلى تعزيز تلك العلاقات من خلال التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي.

الأطماع التركية

ولم تعد خافية على أحد الأطماع التركية القديمة الجديدة في ليبيا. لسرقة نفط ليبيا وتوسيع النفوذ والبحث عن مصالح تركية في المتوسط.

وبفضل التفويض المطلق بحكم الأمر الواقع، تمكن النظام التركي، في غضون سنوات قليلة فقط، من تعيين مئات من “المستشارين العسكريين” في ليبيا. ومع معاهدة الحدود البحرية وتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة. سيطرت تركيا على ساحل طرابلس، بالإضافة إلى نوع من الرعاية لحقول الغاز والنفط في وسط البحر الأبيض المتوسط، كما سمح النزاع بين الأطراف المتحاربة على السلطة لأنقرة بتزويد معسكرات غرب ليبيا بالمرتزقة والأسلحة. وإعادة انتشار ميليشياتها المرتزقة التي كانت نشطة سابقاً في سوريا.