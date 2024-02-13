كتلة التوافق الوطني لـ”الدبيبة”: احتفل بثورة فبراير بتحقيق أهدافها لا بإهدار المال

أخبار ليبيا 24

دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء. رئيس الحكومة منتهية الولاية. عبد الحميد الدبيبة، للكف عن إنفاق الأموال على فعاليات الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير. بشكل يجعل منها معرضًا فلكلوريًا لا حراكًا شعبيًا وسياسيًا نبيلًا.

وطالبت الكتلة، في بيان لها، “الدبيبة” بتوجيه الإنفاق نحو تحسين أحوال المواطنين المتضررين من فيضانات مدينة درنة. والمتضررين من أزمة المياه الجوفية بمدينة زليتن.

وشددت كتلة التوافق الوطني. على ضرورة توفير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية في مدن الجنوب. وغيرها التي مثل فقدانها محركا من محركات الثورة.

تحقيق أهدافها

وقالت الكتلة: “نذكر بأن الطريقة الأكثر تحضرًا للاحتفاء بالثورة. هي تحقيق أهدافها من حرية وكرامة وعدل وصون لمصالح الشعب”.

ودعت رئيس الحكومة منتهية الولاية. إلى السير على طريق القطع مع الفساد بكل أشكاله. وإلى استعادة الدولة وقرارها السيادي ووحدتها الوطنية باعتبارها السقف الوطني الذي يحمي الليبيين جميعًا.

وأكدت أنه تكرر الإنفاق الضخم على الاحتفالات بذكرى فبراير في الأعوام الماضية بشكل بلغ حد الإهدار. وعدم مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن من شح للسيولة وتضخم للأسعار.

وشهدت ليبيا في 17 فبراير 2011. ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيسي الليبي الراحل معمر القذافي بعد حكم تجاوز الأربعين عامًا. عانت فيها البلاد من ظروف صعبة وعاش الشعب الليبي تحت خط الفقر. نتيجة سياسات القذافي التي أهلكت كافة القطاعات حيث كانت البلاد تحت قبضة أمنية شديدة. وتهالك قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية في بلد نفطي مثل ليبيا.