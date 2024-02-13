قبل شهر رمضان.. حملة حكومية موسعة لمكافحة غلاء الأسعار

أخبار ليبيا 24

تشهد، الأسواق التجارية في ليبيا، في ظل ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، في الأسواق الموازية، هذه الأيام ارتفاعًا، متزايدًا في أسعار السلع الغذائية، ما يثقل كاهل العائلات، ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وفي هذا الصدد، دعت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية، المعينة البرلمان، جهاز الحرس البلدي، بإطلاق حملة موسعة تستهدف المحال التجارية. يأتي ذلك اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وفق ما ذكرت الحكومة.

الهدف من الحملة

الحكومة أوضحت، أن الحملة تهدف، لحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة غلاء الأسعار، والاحتكار في الأسواق، خاصةً، عقب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.

وفي اجتماع مشترك، بين أبوبكر الزوي، وكيل عام وزارة الحكم المحلي، مع اللواء سالم بوفار، رئيس جهاز الحرس البلدي، أعلن تشكيل فرق مشتركة بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي لتنفيذ الحملة.

وستركز الحملة، بحسب الحكومة، على ضمان توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. كما ستركز على مكافحة التلاعب في الأسواق. يأتي ذلك، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكّد الزوي، أن وزارة الحكم المحلي ستعمل، بدعم من القوات المسلحة، على توفير كافة الإمكانيات، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحملة.

وأضاف، أن وزارة الحكم المحلي، ستتابع الوضع، بشكل دوري لضمان استمرار نجاح الحملة، وتحقيق أهدافها المنشودة. وطالب الزوي المواطنين، بالتعاون والإبلاغ، عن أيّ ممارسات، غير قانونية تتعلق بالأسعار.

وارتفع، سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، مسجلًا، في السوق الموازي، 7 دنانير.

أسعار السلع

وفي ديسمبر 2023 حدد، أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، وزير الاقتصاد والمالية، أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية.

وحدد حمّاد، سعر المكرونة محلية الصنع بدينار ونصف الدينار، والمستوردة بـ 3 دنانير، والأرز قصير الحبة بـ4 دنانير ونصف الدينار، وطويل الحبة بـ 4 دنانير.

كما حدد سعر دقيق القمح بدينارين وربع الدينار، وزيت دوار الشمس بـ 7 دنانير. وزيت الذرة بـ 9، والطماطم المعلب بعبوة 400 غرام بـ 4 دنانير، وكيلو السكر بـ 4 دنانير كذلك.