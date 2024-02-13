فصائل فلسطينية تعلن الاستيلاء على مسيرة إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

نجحت الفصائل الفلسطينية في الاستيلاء على طائرة استطلاع مسيرة، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”. والطائرة من طراز “سكاي لارك”، وجرى الاستيلاء عليها شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ووفقًا للقناة، أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، تفجير منزل فيه قوة إسرائيلية راجلة، وأدى الانفجار إلى وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس.

يأتي ذلك، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وضع مأساوي

وأسفر العدوان، عن مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. كما أدى العدوان إلى إصابة ما يقرب من 86 ألفًا. ولا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات؛ حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

‎والواقع الصحي والإنساني والفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تفوق أي تصور إنساني، وهو أصعب من أي وصف، ويفوق معنى الجريمة والإبادة، وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة.

وأضافت “الكيلة” أن “الوضع في قطاع غزة لم يشهد له العالم مثيلًا.. هناك سجلت كوارث صحية وبيئية، ومجاعة محققة، ومشردون تحت المطر، يواجهون البرد القارس دون أدنى مقومات الحياة، فيما العديد من المستشفيات مدمرة ومعطلة نتيجة قصف الاحتلال”.