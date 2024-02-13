برلمانيو ليبيا وسوريا يحثون استحداث لجنة لـ”الأخوة” لدراسة الملفات العالقة

أخبار ليبيا 24

بحث مجلسا النواب الليبي والسوري، مقترح تشكيل لجنة “أخوّة” بينهما، تتولى دراسة الملفات العالقة بين البلدين.

والتقى وفد مجلس النواب، برئاسة يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، عضوية أعضاء اللجنة إبراهيم كرنفوده. وعبد النبي عبد المولى- رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ.

وأكد “العقوري”، على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وسوريا، مضيفًا أن سوريا دولة ذات أهمية إقليمية ودولية. وهي إحدى دول الطوق والمواجهة مع إسرائيل، لذلك جرى استهدافها لتفتيت وتدمير الشعب السوري.

وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب الليبي. ومجلس الشعب السوري.

يشار إلى أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زار دولة سوريا في فبراير العام الماضي. والتقي الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاءت زيارة عقيلة تحقيقًا لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الثاني والأربعين للاتحاد البرلماني العربي. والمتضمن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا تأكيدًا على الدعم العربي للشعب السوري بعد كارثة الزلزال المدمر وضرورة العمل العربي المشترك على كل المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي. وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.

يشار إلى أن العلاقات الليبية والسورية قديمة وهي أخوية وعربية وقومية، ولكن الرابط المشترك في هذه الفترة، هو التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي للدولتين. وتوغل الإرهابيين سواء في سوريا أو في ليبيا، وهذا القاسم المشترك أدى إلى ترابط العلاقات بين البلدين. وأصبحت الدولتان أكثر تقاربًا.