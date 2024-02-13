بايدن: دعم أمريكا لإسرائيل يوفر ما تحتاجه لحماية شعبها

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مجلس الشيوخ مرر حزمة مساعدات خاصة بإسرائيل، ما يبعث رسالة بأن واشنطن شريك يمكن الوثوق به.

وأضاف “بايدن”، اليوم الثلاثاء، أن حزمة المساعدات توفر لإسرائيل ما تحتاجه لحماية شعبها من الجماعات الإرهابية، مثل حماس وحزب الله وغيرهما.

وأكد أن حزمة المساعدات “تتضمن دعمًا أكبر لقواتنا، التي تواصل الدفاع ضد المليشيات المدعومة من إيران”. وأشار إلى أن حزمة المساعدات توفر الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، الذي يحتاج إلى الغذاء والماء والمأوى وغيرها.

واعتبر “بايدن” أن بيع الأسلحة لإسرائيل، يساعد في الوقوف ضد ميليشيات المدعومة من إيران، كما يمكن من وقوف إسرائيل ضد حماس وحزب الله.

وذكر الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة، قادت تحالفًا من 50 دولة للوقوف بجوار أوكرانيا. وقال: “من أجلها وحدت حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وتابع: “التوقف عن دعم أوكرانيا، في الوقت الحالي، لن يخدم سوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويصب في مصلحته”. وأكد ضرورة عدم الامتثال لبوتين ورغباته، وذلك إذا تم القبول بوقف الدعم عن أوكرانيا.

وأضاف: إن “هذا المشروع يتجاوز أوكرانيا، لن تتوقف شهية بوتين للسلطة عند أوكرانيا، لأنه لن يقتصر على أوكرانيا”. وأضاف أن “التكلفة للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ستزداد”.

وقال الرئيس الأمريكي: “أقول للجمهوريين بالكونغرس الأمريكي، الذين اعتقدوا أن بإمكانهم حجب التمويل عن أوكرانيا دون محاسبة، إن التاريخ يراقب والإخفاق في دعم أوكرانيا في هذه اللحظة لن ينسى أبدًا”.