رغم رفض الشارع المحلي.. الدبيبة من دبي: قد نرفع الدعم عن الوقود نهاية العام

أخبار ليبيا 24

رغم الرفض المجتمعي والضجة الواسعة التي أعقبت الإعلان قبل عدة أسابيع، عن تفكير حكومة الدبيبة في رفع الدعم عن الوقود. جدد رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة. تأكيده على أن هذا الإجراء سيتخذ في منتصف أو نهاية العام الحالي، بعد إقناع الليبيين بضرورته.

وقد أدلى “الدبيبة” بهذه التصريحات، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي .

تعويض عن الوقود

وفي توضيحاته، أشار الدبيبة إلى أن حكومته ستقدم تعويضًا عن الدعم المباشر للوقود، وذلك من خلال زيادة دخل المواطنين. معتبرًا أن حوالي 40% من ميزانية ليبيا تُخصص للدعم. وقدر الدبيبة (رأس المال الليبي المهاجر) بأكثر من 20 مليار دولار، حسبما أفاد.

من ناحية أخرى، وبالنسبة لنسبة الفقر في ليبيا، رد الدبيبة على تصريحات وزيره بأن 40% من الشعب الليبي يعيشون تحت خط الفقر. مؤكدًا أن حكومته تعمل على تحسين مستوى دخل المواطنين، إذ جرى رفع الرواتب بنسبة تتراوح بين 400 و500% في بعض الوظائف.

قلق كبير ومستمر

ومع ذلك، يظل القلق موجودًا بشأن كيفية تنفيذ هذه التعويضات وما إذا كانت كافية لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.

من جهة أخرى، يثير رفع الدعم عن الوقود تساؤلات حول تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى. ما قد يؤثر سلبًا على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. كما قد يؤثر ذلك على القطاعات الاقتصادية المعتمدة بشكل كبير على الوقود مثل النقل والزراعة والصناعة.

ومن المهم للمواطن أن تتبنى الحكومة إجراءات ملموسة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية. وضمان حماية الشرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع. كما يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين لشرح أهمية هذه الإصلاحات والخطوات التي تتخذها الحكومة لدعمهم خلال هذه الفترة الانتقالية الصعبة.

يشار إلى أن موجة غضب واسعة طالت المواطن الليبي إلى حدّ الخروج للشارع والقيام بوقفات احتجاجية للتنديد بهذه الخطوة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين والمطالبة بإسقاط الحكومة .