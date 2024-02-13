الدبيبة: البرلمان لا يريد انتخابات.. وأرفض مبادراته لأنها “غير عادلة”

اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، البرلمان الليبي، بأنه لا يريد حل أزمة السلطة في ليبيا، لأنه لم يقدم حتى الآن “قوانين انتخابية عادلة” بالنسبة “له”، مؤكدًا: “نرفض أي مبادرات سياسية تتضمن مراحل انتقالية جديدة”، بحسب وكالة أنباء “سكاي نيوز”.

وقصد “الدبيبة” برفضه، القوانين الانتخابية الدستورية، الصادرة عن لجنة 6+6، والتي تقتضي تشكيل حكومة موحدة لتنظيم الانتخابات، وقال ذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، والتي انطلقت في دبي‬ أمس الاثنين.

وأضاف “الدبيبة”: “عندما توليت السلطة ركزنا على الخدمات، وتركنا مسؤولية القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي.. خليهم يبحثون على راحتهم وعند الوصول لقوانين انتخابية عادلة نحن جاهزون”.

علاقتي بالمشير حفتر معاناة بسبب الحرب

وارتبك رئيس الحكومة غير الشرعية عند سؤاله عن علاقته بقائد القوات المسلحة خليفة حفتر، وقال: “نعاني من حقبة طويلة من التراكمات والحروب”.

واشترطت خارطة الطريق التنفيذية التي أصدرتها اللجنة، تشكيل حكومة موحدة، فترة ولايتها لا تزيد عن 240 يومًا منذ تشكيلها، لغرض تنظيم الانتخابات، وهو ما رفضه “الدبيبة”، ما جعل طريق الذهاب لانتخابات “مقطوعة” بقوة الميليشيات الحاكمة للغرب الليبي.

وتسيطر حكومة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، على المشهد السياسي في ليبيا، رغم انتهاء مدة عملها، وتعطل أي مساع لإقامة انتخابات تعيد لليبيين حقهم في تقرير المصير، بينما يقف المجتمع الدولي متفرجًا.