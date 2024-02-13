الحويج : يحذر من ارتفاع معدلات الفقر ويدعو إلى تدابير عاجلة

أخبار ليبيا 24

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، إن حوالي 40% من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر وفقًا للمؤشرات الدولية.

وأشار الحويج إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى للمواطن الليبي في هذا الوقت الصعب. مؤكدًا أن الأسعار لا تزال مستقرة بالمقارنة مع دول الجوار.

وطالب الحويج بفتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية من قبل مصرف ليبيا المركزي. مشيرًا إلى نقص التمويل خلال الربع الأخير للسلع مثل الشعير والقمح والأجبان والأرز والمواد الخام وغيرها.

كما دعا إلى تشكيل لجنة موسعة لمراقبة الأسعار، وحث التجار على عدم الاحتكار وعدم استغلال الظروف الراهنة.

وتبقى متابعة تنفيذ هذه التدابير وفعاليتها محور اهتمام المجتمع الدولي والمحلي. في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ليبيا.