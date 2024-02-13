‏اشتباكات مصفاة الزاوية .. الدبيبة يرسل قوة “أمينتوم” الأمـريـكية .. وتوقع إمداد وقود “النافطة”

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة مراقبة محطات الوقود بالمديرية عن عدم تزويد كامل الطلبيات لوقود الديزل (النافطة) للمحطات في مدن ومناطق غرب ليبيا، وذلك نظرًا للاشتباكات الواقعة في محيط مصفاة الزاوية لتكرير النفط غربي العاصمة طرابلس.

وأكدت اللجنة في بيان لها اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، أنه سيتم تأجيل تزويد وقود (النافطة) للمحطات إلى بعد غدًا الأربعاء، بعد هدوء الأوضع بشكل نسبني .

وتجددت الاشتباكات أمس الإثنين مرةً أخرى بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات “أبوراس” وميليشيات “القصب” التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالقرب من مصفاة الزاوية.

هذه الاشتباكات دفعة الدبية المتواجد خارج البلاد للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بالإمارات، بإصدار أوامره بإرسال قوة تابعة لشركة “أمينتوم” الأمـريـكية العسكرية وجـهاز دعـم الاستقرار لفض النزاع هناك.

واطلعت أخبار ليبيا 24 على فيديو خاص يوثق لحظة توجه عناصر من شركة “أمينتوم” العسكرية نحو مدينة الزاوية لحماية المصفاة وفرض السيطرة هناك.

وتعد مدينة الزاوية موطن خاصب للمليشيات المسلحة، ودائماً ما تشهد اشتباكات متكررة فيما بينها بسبب الصراع المستمر على مناطق النفوذ ومسارات التهريب.

كما يقدم هذا التوتر العسكري الحاصل غرب ليبيا، دليلا حيا على وجود علامات للتصعيد المسلح في أي وقت ممكن بين الفصائل المتنافسة، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي وتعثر الوصول إلى حل ينهي أزمة وانقسام البلاد.