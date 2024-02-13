“إكسبريس البريطانية”: بدء حملة اغتيالات بحق تجار البشر في ليبيا..و”بلكور” الأول 

أخبار ليبيا 24

كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية. عن بدء عملية لاغتيال قادة عصابات الاتجار في البشر في ليبيا. وسلطت الضوء على اغتيال عمار المبروك سعد بلكور. وأثبت تورطه في الاتجار بالبشر: “مسؤول عن تهريب الآلاف من المهاجرين”.

وشددت الصحيفة. في تقريرها على وجود وثائق سرية تؤكد أن “بلكور”. هو العقل المدبر وراء جرائم كثيرة متعلقة بأزمة المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضحت. أن وثائق إدانة “بلكور” وصلته من مصادر عالية في ليبيا. تؤكد أن التاجر الذي تعرض للاغتيال، تورط في جرائم كثيرة ومتنوعة.

وأعطت الوثائق نظرة ثاقبة ونادرة على عمليات عصابات الاتجار بالبشر. التي تبدأ في شمال أفريقيا لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا. قبل أن يشق الكثير منهم طريقهم عبر القارة للقدوم إلى المملكة المتحدة. على متن قوارب صغيرة عبر القناة.

وفقًا للمصادر. اغتيل “بلكور” الأسبوع الماضي، بعد أن لفت الانتباه إليه، وأصبح من المتوقع أن تعتقله قوات الأمن الليبية أو الأجنبية، لكن ما حدث له هو “التصفية”. على تجار البشر أن يحذروا بدءًا من الآن.

وقال أحد المصادر. لصحيفة “إكسبريس”. إن بلكور قتل على يد ابن أخيه. لكن الحقيقة أنه مات بيد متخصص قبل أن يتمكن من التحدث.

وبحسب ما ألمحت له الصحيفة. فمن المنتظر أن نرى مزيدًا من عمليات الاغتيال التي تستهدف تجار البشر البارزين في ليبيا. رغم أنه ليس من المعروف حتى الآن الجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك العمليات. لكنها تنوي مطاردة تجار البشر حتى آخر فرد فيهم.