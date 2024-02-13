الشركة المنفذة لمشروع جسر وادي مرقص بدأت في تنفيذ "الكوبري"

أخبار ليبيا 24

أعلن صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، اليوم الثلاثاء. أن الشركة المنفذة لمشروع جسر وادي مرقص (لاثرون)، باشرت أُولى الأعمال التنفيذية في الكوبري.

وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”. أن الأعمال التنفيذية انطلقت بعد الانتهاء من تجهيز موقع العمل وعمليات اختبار التربة وتحليلها في المختبرات المعتمدة. وصدور التقارير الفنية للعينات والتأكد من سلامتها.

وذكر مدير المشروع المكلف بالموقع. أن العمل متواصل على مدار الـ24 ساعة وبأفضل جودة ممكنة وأسرع مدة إنجاز لدخول المشروع في العمل.

وفي مطلع يناير الماضي. أعلن صندوق إعمار درنة تعاقده مع شركة المقاولون العرب المصرية. لإنشاء جسور جديدة في مدينة درنة بدلًا من الجسور التي دمرتها الفيضانات في سبتمبر من العام الماضي.

وتشمل العقود التي جرى توقيعها، إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة. ومنها جسر بأعلى وادي أبو مهبول بالطريق البحري الرابط بين سوسة ودرنة، وجسر بأعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين سوسة ودرنة.

وكانت الجسور في مدينة درنة الساحلية، انهارت بالكامل بسبب الفيضانات التي ضربت المدينة في سبتمبر من العام الماضي. وخلفت آلاف الضحايا ودمارًا كبيرًا في المدينة، كما أن شرق درنة وغربها انفصلا بعد انهيار الجسور الرابطة بينهما ما دفع السلطات الليبية إلى إقامة جسور مؤقتة بين شقي المدينة وربطها ببعضها.