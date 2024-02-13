أمن النواحي الأربع تحذر السائقين من الغبار.. والأرصاد الجوية تنبه من “قرة العنز”

أمن النواحي الأربع: على السائقين توخي الحذر من الغبار

13 فبراير، 2024 8:11 م
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13 فبراير، 2024 8:11 م
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