أمن النواحي الأربع تحذر السائقين من الغبار.. والأرصاد الجوية تنبه من “قرة العنز”

أخبار ليبيا 24

دعت مديرية أمن النواحي الأربع، اليوم الثلاثاء، سائقي المركبات الآلية، لأخذ الحيطة والحذر لانعدام الرؤية بسبب الغبار والأتربة نتيجة سرعة الرياح.

وطالبت المديرية، في تنبيه عبر حسابها على “فيسبوك”، السائقين، بالانتباه وتجنب السرعة واتباع الإرشادات والإشارات المرورية.

وناشدت مديرية أمن النواحي الأربع، السائقين، تشغيل الإنارة الأمامية والخلفية تفاديًا للوقوع في الحوادث.

وأشارت المديرية، إلى أنه نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح وإثارة الغبار والأتربة، قد تنعدم الرؤية في بعض الأماكن بالطريق العام.

أجواء باردة

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقع، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيًا على مناطق شمال ليبيا مع رياح شمالية غربية نشطة، وتتكاثر السحب على هذه المناطق من حين لآخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً من زليتن حتى سرت–وبعض مناطق الدواخل.

وأشار المركز، إلى فرصة أمطار على مناطق الشمال الشرقي، ومتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا يوم الغد، وبداية يوم الخميس على المناطق الممتدة من الخليج–سهل بنغازي-المرج–الجبل الأخضر–درنة حتى أقصى الساحل الشرقي.

وحذر مركز الأرصاد الجوية، من أن الأمطار المتوقعة تصحبها خلايا رعدية، ما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية المحلية.

وأفاد المركز، بأن درجات الحرارة تشهد تراجعًا على مناطق الجنوب بداية يوم الغد، وتعرف هذه الفترة من شهر فبراير في الموروث الشعبي بـ(قرّة العنز).