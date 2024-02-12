وفاة العداء الكيني كيبتوم حامل الرقم القياسي العالمي للماراثون في حادث سير

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لقي، العداء الكيني كلفن كيبتوم، صاحب الرقم القياسي العالمي في الماراثون، ومدربه مصرعهما، في حادث مروري، يوم الأحد، بالقرب من قرية ريفت فالي في كينيا.

وأدت الوفاة إلى اختصار، مسيرة الرجل الوحيد الذي شارك في سباق التحمل الكلاسيكي، في أقل من ساعتين ودقيقة واحدة.

وحقق العداء، البالغ من العمر 24 عاما، الرقم القياسي العالمي، في ماراثون شيكاغو في أكتوبر، بزمن قدره ساعتين و35 ثانية ليتجاوز التوقيت 2:01:09 الذي سجله مواطنه، إليود كيبتشوجي، في برلين عام 2022.

وكان كيبتوم، الذي سجل ثلاثة من أسرع سبعة سباقات ماراثونية في التاريخ، يأمل في أن يصبح أول رجل، يقطع الماراثون في أقل من ساعتين، في ظروف السباق في روتردام في أبريل، وكذلك ظهوره الأولمبي لأول مرة في باريس في يوليو.

وقال، سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في بيان: “نشعر بالصدمة والحزن العميق عندما علمنا بالخسارة الفادحة لكلفن كيبتوم ومدربه جيرفيس هاكيزيمانا”.

وأضاف: “بالنيابة عن جميع ألعاب القوى العالمية، نرسل تعازينا العميقة، لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم، في الفريق والأمة الكينية”. وقال: “رياضي مذهل ترك إرثًا رائعًا، سنفتقده كثيرًا”.