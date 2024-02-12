وزير إسكان الدبيبة يوجه باستكمال ملفات المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن 

أخبار ليبيا 24

وجه وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، رئيس لجنة الأزمة بضرورة الإسراع في استكمال ملفات المواطنين المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن.

وشدد الغاوي خلال زيارته إلى مدينة زليتن على تفقد أوضاع ارتفاع منسوب المياه، والتنسيق مع مخاتير المحلات لتسهيل إجراءاتهم.

وأكد وزير الإسكان والتعمير على ضرورة تقييم الأضرار وتقديم المساعدة اللّازمة للمتضررين.

وتفقد الغاوي حجم الأضرار التي طالت بعض المنازل جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدة مناطق بالبلدية.