مؤسسة النفط: إنتاج النفط الخام بلغ أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

بلغ إنتاج ليبيا، من النفط الخام، أكثر من 1.2 مليون برميل، وفق ما أعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط بلغ يوم أمس الأحد مليون و212 ألف برميل يوميا. وأضافت، أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 212 ألف برميل يوميًا, وبلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل يومياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.#OIL #NOC #LIBYA pic.twitter.com/igah90pjrI — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) February 12, 2024

يأتي ذلك، بينما شهدت أسواق النفط العالمية تراجعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين. وانخفضت، العقود الآجلة لخام برنت، 31 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 81.88 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة، لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 76.53 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط، قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 1% لتسجل مكاسب أسبوعية كبيرة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن رفضت إسرائيل عرضًا لوقف إطلاق النار في غزة.