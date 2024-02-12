مؤسسة النفط: إنتاج النفط الخام بلغ أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا

12 فبراير، 2024 1:37 م
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أخبار ليبيا 24

بلغ إنتاج ليبيا، من النفط الخام، أكثر من 1.2 مليون برميل، وفق ما أعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط بلغ يوم أمس الأحد مليون و212 ألف برميل يوميا. وأضافت، أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، بينما شهدت أسواق النفط العالمية تراجعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين. وانخفضت، العقود الآجلة لخام برنت، 31 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 81.88 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة، لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 76.53 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط، قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 1% لتسجل مكاسب أسبوعية كبيرة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن رفضت إسرائيل عرضًا لوقف إطلاق النار في غزة.

 

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12 فبراير، 2024 1:37 م
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