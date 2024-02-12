كتيبة سبل السلام تعتزم توزيع المساعدات على النازحين السودانيين جراء الحرب 

أخبار ليبيا 24

تعتزم كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة في توزيع مساعدات على النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة في دولة السودان.

وقال الناطق باسم بلدية الكفرة عبد الله سليمان، لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم الاحد، إن أعداد النازحين في تزايد كبير، في ظل نقص الإمكانيات، من غذاء وتقديم خدمات صحية.

وأوضح سليمان، أنه تمت مناشدة الحكومات والجهات المختصة لتقديم المساعدة، لان البلدية لوحدها لا تستطيع مجابهة التدفق الكبير يومياً، ولكن دون جدوى.

وأشار الناطق باسم بلدية الكفرة، إلى أن الهلال الأحمر الليبي قدم بعض المساعدات البسيطة، وأرسلت القيادة شحنة كبيرة عن طريق كتيبة سبل السلام.

واضاف سليمان، أن الشحنة تحوي مواد وسلع غذائية وتموينية، ومراتب وأغطية وملابس شتوية، ومواد تنظيف ونظافة شخصية.

وأكد الناطق، أنه سيتم إصدار بطاقة لاجيئ لتنظيم التوزيع، ولحصر عدد النازحين، الذين لم يعرف عددهم حتى اليوم.

وبين سليمان، أن السودان لا يوجد بها حكومة حتى يتم ترحيلهم إلى بلادهم، ناهيك عن وجود تخوف من مشاكل أمنية تحسبا لوجود أصحاب سوابق ومسجونين فروا من السجون بالسودان، بسبب الحرب الدائرة، إضافة لوجود نقص في المواد الطبية لتقديم الخدمات الصحية لهم، لان أعدادهم تتزايد يومياً.