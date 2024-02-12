عقيلة: مجلس النواب ماضٍ قدمًا في تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا

12 فبراير، 2024 11:23 ص
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أخبار ليبيا 24

أكّد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المجلس ماضٍ قدمًا في تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، لأجل إجراء الانتخابات، رافضًا كل محاولات التعطيل.

جاء ذلك، في تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بشأن لقاء رئيس مجلس النواب، الأحد، وفدًا من المجلس الاجتماعي، لقبيلة العلاونة، من كافه مناطق ليبيا.

وأشار عقيلة، إلى أن مجلس النواب، أصدر قوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، مؤكدًا أن ذلك هو أساس شرعية السلطات وتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

وأضاف عقيلة، أن مجلس النواب، قام بما هو مناط به من مهام تشريعية، لصالح الوطن والمواطن.

وقال، إن مجلس النواب ماضٍ قدمًا، في تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، وتحقيق إرادة الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد عقيلة، على رفض، كل محاولات التعطيل، حتى لا تعود البلاد للمربع الأول، مشيرًا إلى أن ذلك ليس في صالح الليبيين.

 

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12 فبراير، 2024 11:23 ص
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