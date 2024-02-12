ضبطا أثناء عراك بالأيدي.. ضبط شقيقين مطلوبين للعدالة في منطقة غوط الشعال بطرابلس

أخبار ليبيا 24

ضبط، الأمن في طرابلس، على شقيقين، مطلوبين في قضايا جنائية، بعد اعتدائهما على مواطن، في منطقة غوط الشعال.

وقالت، مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، إن أعضاء التحري، بمكتب البحث الجنائي، قاما بضبط شقيقين مطلوبين على ذمة قضايا جنائية.

وأوضحت المديرية، أن عملية القبض، جاءت أثناء قيام أعضاء التحريات، بجولة ميدانية، لضبط المطلوبين؛ حيث تمّ ضبط شخصين يقومان بضرب أحد المواطنين، في منطقة غوط الشعال.

وذكرت المديرية، أن باقتياد الأطراف للاستدلال معهم، اتضح أن المعتدين، شقيقين في الأصل، ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وأفادت، أنهما كانا بصدد سرقة المجني، عليه أثناء الاعتداء. وقال مديرية أمن طرابلس، إنّه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهما، وأحيلا للجهة المختصة.