خلال لقائه نخب من الخبراء والأكاديميين الليبيين.. الكوني يُشيد بالدور الرائد للقامات العلمية في بناء ليبيا الحديثة

أخبار ليبيا 24

أشاد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الإثنين، بالدور الرائد والهام للقامات العلمية في بناء ليبيا الحديثة التي ينتظرها كل الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الكوني اليوم الاثنين بمقر الهيئة الليبية للبحث العلمي مع نخبة من الخبراء، والأكاديميين الليبيين، ومدراء مراكز البحث العلمي خلال جلسة حوارية بحضور رئيس الهيئة الدكتور العبدلي، وعدد من رؤساء الجامعات الليبية.

وأكد الكوني دعم المجلس الرئاسي لجهود الهيئة التي من شأن برامجها الاستجابة لإنتظارات الأمة ووضع الاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة.

وقدم رئيس الهيئة خلال الجلسة إحاطة نوعية عن الهيئة، والمهام المنوطة لها، ومراكز البحوث الموزعة في كل المناطق، لإنجاز البحوث العلمية بالتعاون مع الجامعات، والأكاديميات العلمية، والجهات ذات العلاقة، وتناول الحضور الاشكاليات التي تواجه حراك البحث العلمي في ليبيا، وطبيعة الشراكات العالمية التي ترتبط بها مراكز الأبحاث مع المراكز العالمية، وفق العديد من الاتفاقيات العلمية، والنجاحات التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية وفق الامكانيات المتاحة.

كما استعرضوا أمام الكوني المشاكل، والصعوبات التي تعيق عمل الهيئة، والمراكز البحثية التابعة لها بسبب ضعف الميزانيات، وقلة الامكانيات التي لا تؤهلها القيام بالمهام الموكلة لها.

بدوره أكد الكوني العمل على دعم الهيئة بالتنسيق مع الحكومة باعتبارها مرجعية علمية تساهم في التخطيط ورسم الاستراتيجيات المستقبلية للبلاد في كل المجالات.