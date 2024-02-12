خطوات إجراء الانتخابات البلدية على طاولة الكوني والسايح

أخبار ليبيا 24

قدم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إحاطة حول استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية، وذلك خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الاثنين.

وأكد الكوني استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي يسهم في انتخاب من يقدم الخدمات للمواطنين في بلدياتهم، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مطلع يناير الماضي، بدء التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية انتخاب المجالس البلدية المتمثلة في مرحلة الربط، التي تتطلب من المواطنين الراغبين في إدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية أن يربطوا أرقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية، حتى تتمكن منظومة تسجيل الناخبين من قبول طلبات تسجيلهم في مرحلة تسجيل الناخبين التي ستعلن في حينها.

وفي نهاية يناير الماضي، جدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التأكيد على استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية، مشيدا بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا.