خارجية الدبيبة تُدين الهجوم الإرهابي بمقديشيو وتدعو إلى تكثيف الجهود لدعم الصومال للحفاظ على وحدة أراضيه

أخبار ليبيا 24

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد القوات المسلحة الإماراتية وضابطاً من قوة دفاع البحرين على إثر استهدافهم بعمل إرهابي بالعاصمة الصومالية خلال تأديتهم لمهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية.

وعبرت الخارجية عن خالص تعازي ليبيا للأشقاء في دولة الإمارات ومملكة البحرين فإنها تدعو لتكثيف الجهود لدعم الأشقاء بالصومال الشقيق، ومواصلة تقديم كافة أشكال المساندة له، والحفاظ على وحدته وسلامة الأراضي الصومالية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن مساندة دولة ليبيا للأشقاء بجمهورية الصومال في مواجهة الإرهاب، وتعبر عن التضامن والتعاطف مع أهالي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان ليل السبت الأحد، مقتل أربعة من جنودها وضابط بحريني في هجوم في الصومال تبنّته حركة الشباب الإسلامية.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع “إكس”، إنّهم “تعرّضوا لعمل إرهابي” أثناء “أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلّحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية… في إطار التعاون العسكري بين البلدين”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن “دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم”.