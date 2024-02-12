تراجع أسعار النفط بعد أن قالت إسرائيل إنها “استكملت” ضرباتها على غزة

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، بعد أن قالت إسرائيل إنها “أتمت” سلسلة من الضربات في جنوب قطاع غزة، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، بحسب رويترز.

وانخفضت، العقود الآجلة لخام برنت، 31 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 81.88 دولارا للبرميل. في حين نزلت العقود الآجلة، لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 76.53 دولارا للبرميل.

وأدت، المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في جميع أنحاء المنطقة، واحتمال انقطاع إمدادات النفط، في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع الأسعار بنحو 6٪ الأسبوع الماضي.

حرب غزة

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه نفّذ “سلسلة من الضربات” على جنوب قطاع غزة “وقد انتهت” بعد أيام من رفض، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اقتراح حماس بوقف إطلاق النار.

وظلت، الاضطرابات اللوجستية، في البحر الأحمر، في مقدمة اهتمامات المستثمرين. وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، إنها تلقت تقريرًا عن تعرض سفينة، لهجوم بصاروخين، جنوب مدينة المخا اليمنية.

وقام مقاتلو الحوثي في اليمن، بإرسال طائرات بدون طيار، بشكل متكرر، وإطلاق صواريخ، على السفن التجارية، منذ منتصف نوفمبر، ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق قولهم.

ودفعت الهجمات، العديد من الشركات العالمية إلى وقف رحلات البحر الأحمر، واختيار طريق أطول، وأكثر تكلفة حول أفريقيا.