تحذير من أمطار غزيرة تتسبب في جريان الأودية في المناطق من الخليج إلى درنة

12 فبراير، 2024 1:47 م
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أمطار غزيرة على شرق ليبيا
أمطار غزيرة على شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من سقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي يوم الأربعاء المقبل، تكون غزيرة أحيانا على مناطق الخليج وسهل بنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة.

وقال المركز في تحذير له، اليوم الإثنين أن موجة الأمطار تحصبها خلايا من السحب الرعدية، وقد تتجمع المياه في الأماكن المنخفضة مع احتمال جريان بعض الأودية.

وقال المركز، في نشرة الأحوال الجوية إن السحب ستتكاثر غدا الثلاثاء في معظم المناطق من الخليج إلى امساعد، مع سقوط أمطار متفرقة، وتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية.

12 فبراير، 2024 1:47 م
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