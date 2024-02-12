الاتفاق في سبها على تشكيل لجنة عمرانية لمتابعة مشروعات الإنشاء والصيانة والتطوير

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اتفق في سبها، على تشكيل لجنة فنية، من هيئة التخطيط العمراني، لمتابعة الشركات المنفذة، لمشاريع الإنشاءات والصيانة والتطوير.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده رئيس ديوان مجلس وزراء المنطقة الجنوبية بالحكومة الليبية، علي السنوسي، بحضور عميد بلدية سبها، وعدد من المسؤولين، لمتابعة أعمال الإنشاءات والصيانة والتطوير.

واتفق كذلك، على تفعيل قرار وزير الاقتصاد والتجارة، بشأن تحديد أسعار بعض السلع، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتشكيل لجنة برئاسة الحرس البلدي، لمتابعة ذلك.

كما جرى الاتفاق، على تحديد آلية للتفتيش على محطات توزيع الوقود، وتفعيل صالة الاستقبال بمطار سبها.

وتمّ، خلال الاجتماع، استعرض الاجتماع، برنامج صيانة منازل المواطنين المهجرين خاصة بمدينة مرزق، واستكمال مشاريع الإنارة، بالطاقة الشمسية، على طريق وادي حجارة في سبها.