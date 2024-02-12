الأرصاد الليبية: أمطار رعدية غزيرة تحدث جريانا للأودية

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن من المتوقع تكاثر السحب، بدايةً من هذه الليلة، على مناطق شمال ليبيا.

وأضاف المركز، أن السحب قد يتخللها، سقوط أمطار متفرقة خاصة، من مصراتة غربا وحتى سرت شرقا، وبعض مناطق الدواخل.

وتوقع المركز، أن تكون الفرصة أفضل، على مناطق الشمال الشرقي، وأن تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة أحيانًا، يوم الأربعاء، على المناطق الممتدة، من الخليج غربًا إلى درنة شرقًا.

وتكون الأمطار مصحوبة، بخلايا من السحب الرعدية، مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، واحتمال جريان بعض الأودية المحلية.

وذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الرياح تكون نشطة، يوم الغد، ودرجات الحرارة تكون منخفضة، على معظم مناطق البلاد.