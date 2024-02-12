استطلاع|  غالبية الآراء أكدت أن متابعة الحويج لإنتاج البيض لن يساهم في خفض سعره

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الخميس الماضي، مع أصحاب الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، توفير السلع وضبط الأسعار بالسوق المحلي.

وشدد الحويج على الإدارات المختصة بالوزارة بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه مربي الدواجن، وحماية المنتج الوطني والحفاظ على سير العملية الإنتاجية.

وأكد وزير الاقتصاد على ضرورة متابعة توزيع السلع على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة الضبطية.

واستعرض أصحاب الشركات سير عملية الإنتاج وتربية طيور الدواجن، والصعوبات التي تواجه توفير لقاحات تحصين الطيور.

وطالبوا بتسهيل الإفراج عن الشحنات الموردة بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية ومصلحة الجمارك.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “الحويج تابع مع أصحاب الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، توفير السلع وضبط الأسعار بالسوق المحلي.. برأيك هل يسهم ذلك في خفض سعر البيض؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن متابعة الحويج مع الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، توفير السلع وضبط الأسعار بالسوق المحلي لن يساهم في خفض سعر البيض.

يقول المشارك، سيل العشب: “هذا هو سبب غلاء الأسعار خلي الدولة تستورد وتبيع للمواطن أو السوق المحلي بسعر التكلفة التجار يكسبون مية في مية وهذا علي المواطن راقد الريح”، وفق تعبيره.

“مادام فيها الحويج سيزيد سعر كل شيء”

وقال المشارك، Nnaser Mohmad: “مادام فيها الحويج سيزيد سعر كل شيء هذا الكلام نسمعوا فيه كل سنة قبل شهر التوبة والغفران”، وفق تعبيره.

من جانبه قال المشارك، Aljabel Aljabel Aljabel: “كل ما يحدث في السوق المحلى يتحمل مسؤوليته وزارة الاقتصاد بما فيها لعدم جديتهم ومجاملتهم وسكوتهم على تجار الإزمات وعدم الاحساس بالمسؤولية تجاه المواطن.. يجب على وزارة الاقتصاد وضع سياسة اقتصادية مدروسة وتحديد الموردين للسلع تحت إشرافها”.

إذا تدخلت الحكومة النتيجة عكسية

وعلق المشارك، Salem Abd Alsmed على متابعة الحويج مع الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، توفير السلع وضبط الأسعار بالسوق المحلي، قائلا: “لن يتغير شيء خاصه بعد هذا الاجتماع”، وفق تعبيره.

في حين توقع المشارك، منذر بالرحال، أن تسهم متابعة الحويج مع الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، توفير السلع وضبط الأسعار بالسوق المحلي، في تخفيض سعر البيض.

وقال المشارك، عبدالله المجبري، على متابعة الحويج مع الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، توفير السلع وضبط الأسعار بالسوق المحلي، قائلا:”لا.. تعودنا إذا تدخلت الحكومة النتيجة عكسية”.

في حين توقع المشارك، ابو عبد الرحمن، أن تصبح علبة البيض بعد اجتماع الحويج بسعر ثلاثين دينار، وفق تعبيره.