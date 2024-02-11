نتنياهو وبايدن قضية الأسرى المحتجزين في غزة

خلال مكالمة هاتفية ، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مع الرئيس الأميركي جو بايدن ،قضية الأسرى المحتجزين في غزة.

هذا وحذر بايدن ، نتنياهو، خلال المكالمة ؛ من شنّ عملية برية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة من دون “خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ، تعتني بالمدنيين الفلسطينيين في المنطقة”.

ووفقاً لما نقلته القناة الإسرائيلية 12 ، أكد بايدن على “الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس”، ودعا إلى “الاستفادة من التقدم في المفاوضات لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة”