نتنياهو وبايدن قضية الأسرى المحتجزين في غزة

11 فبراير، 2024 9:32 م
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خلال مكالمة هاتفية ، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مع الرئيس الأميركي جو بايدن ،قضية الأسرى المحتجزين في غزة.

هذا وحذر بايدن ، نتنياهو، خلال المكالمة  ؛ من شنّ عملية برية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة من دون “خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ، تعتني بالمدنيين الفلسطينيين في المنطقة”.

ووفقاً لما نقلته القناة الإسرائيلية 12 ، أكد بايدن على “الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس”، ودعا إلى “الاستفادة من التقدم في المفاوضات لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة”

11 فبراير، 2024 9:32 م
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