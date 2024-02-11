مسيرة حاشدة في الرباط تطالب بوقف فوري لحرب إسرائيل على غزة

شارك عشرات آلاف المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، الأحد، للمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة ،صوراً للمسجد الأقصى وضحايا للحرب على غزة والعلمين الفلسطيني والمغربي. وردد المحتجون هتافات تطالب بوقف فوري للحرب.

وندد المحتجون بصمت المجتمع الدولي تجاه ما تقترفه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني؛ مما أدى إلى خضوعها لمحاكمة مستمرة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وشهدت المسيرة مشاركة حقوقيين وسياسيين وبرلمانيين ومثقفين، بالإضافة إلى مختلف الفئات العمرية من أطفال وشباب ومسنين والمهنية من أطباء ومحامين وأكاديميين.