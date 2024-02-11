لوضع معالجات سريعة للمختنقات.. عبدربه يلتقي باللجنة المكلفة من صندوق إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة

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التقي رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه، بمقر رئاسة ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء اليوم الأحد مع اللجنة المكلفة من صندوق إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة وبحضور النائب آدم بو صخرة لمناقشة المشروعات المزمع تنفيذها ببلديات الجبل الأخضر والمدن والمناطق المتضررة.

وأوضح ديوان المحاسبة عبر صفحته بمنصة «فيسبوك» أن الاجتماع جاء أثر توجيهات من المدير التنفيذي لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة والمدن المتضررة «بلقاسم خليفة».

وتضمن الاجتماع، وفقاً لديوان المحاسبة مناقشة أهم المختنقات الأساسية التي تعاني منها مدينة البيضاء التي تمس حياة المواطن اليومية وفي مقدمتها الإشكاليات البيئية والصحية المتعلقة بمكب القمامة وتنظيم عملية نقلها، وبحث وضع معالجات سريعة لكل تلك المختنقات.

كما تم استعراض أهم المشروعات المزمع تنفيذها والتي سيتم مباشرة تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة منها صيانة الطرق الرئيسية والفرعية واستكمال أعمال الإنارة بها وإنشاء عدة جسور للتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، وإنشاء مركز لعلاج الأورام وإنشاء مستشفى المشير (المعهد الصناعي) واستكمال مشروع مستشفى النساء والولادة وإجراء صيانة عامة لشبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وصيانة المدينة الرياضية وتوسعة وتنظيف مجاري الاودية وإزالة المخلفات القريبة من هذه الأودية.

وأجريت أثر الاجتماع زيارة ميدانية لمدينة البيضاء تضمنت الاطلاع عن كثب لمكب القمامة الذي يشكل مشكلة بيئية ومصدر كبير لتلوث الهواء الجوي في مدينة البيضاء.

كما تضمنت الجولة الاطلاع على أهم المرافق والمنشآت التي تحتاج لصيانة وتطوير وتحوير تمهيداً لاستخدامها في أنشطة خدمية للمواطنين خلال الفترة القادمة، والاطلاع على الطرق المدمرة والعبارات الرئيسية والفرعية واختلاطها بمياه الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه.

وحث رئيس ديوان المحاسبة أعضاء اللجنة في ختام الجولة على أهمية الشروع في تنفيذ المهام المستعجلة المرتبطة بأعمال التنظيف والإنارة.