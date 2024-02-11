للتخلص من الفقر.. وزيرة الشؤون الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية

11 فبراير، 2024 3:45 م
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أخبار ليبيا 24

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني مع نظيرتها وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الهاشمية الأردنية وفاء بن مصطفي، على هامش أعمال المنتدى العربي رفيع المستوي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة التي أجريت في ليبيا والأردن، وكذلك دراسة كيفية التخلص من الفقر في الدول العربية.

واتفق الطرفات على اقامة برامج مشتركة وتحديد موعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية في البلدين، ودخول الاتفاقات حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة.

11 فبراير، 2024 3:45 م
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