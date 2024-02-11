لجنة الأزمات في زليتن تبحث تحديد مكان مستشفى ميداني بالبلدية

11 فبراير، 2024 9:24 ص
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أخبار ليبيا 24

عقدت لجنة الأزمات والطوارئ في بلدية زليتن اجتماعا، لمناقشة الوضع البيئي والصحي في المدينة بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بينما جرت مناقشة إمكان وضع أماكن لمستشفى ميداني بالبلدية.

واجتمع رئيس لجنة الأزمات والطوارئ، أمس السبت، مع مديري المراكز الصحية والرصد والإصحاح البيئي وجهاز الطب والطوارئ والدعم، لمتابعة ملف الصحة بالبلدية.

كما بحث المجتمعون آلية رصد وجمع البيانات، والوقوف على احتياجات المراكز الصحية، وكيفية تخصيص ووضع أماكن لمستشفى ميداني وطب الطوارئ بالبلدية، وفق بيان صادر عن البلدية.

وأكد حضور الاجتماع تكثيف الجهود من أجل تذليل الصعاب، وتوفير المتطلبات، والتعامل مع لجنة الأزمة كل حسب اختصاصه.

11 فبراير، 2024 9:24 ص
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