في طريقها إلى الصين.. ميناء الحريقة النفطي يستقبل ناقلة مليونية ثانية خلال فبراير

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي والتابع لشركة الخليج العربي، أن الناقلة النفطية ( كارفينيوس ) رست مساء اليوم السبت على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثانية منذ مطلع فبراير الجاري، لافتا إلى أن الناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم جزر الباهامز.

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 195 برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.