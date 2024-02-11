في طريقها إلى الصين.. ميناء الحريقة النفطي يستقبل ناقلة مليونية ثانية خلال فبراير

11 فبراير، 2024 12:36 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي والتابع لشركة الخليج العربي، أن الناقلة النفطية ( كارفينيوس ) رست مساء اليوم السبت على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثانية منذ مطلع فبراير الجاري، لافتا إلى أن الناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم جزر الباهامز.

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 195 برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

11 فبراير، 2024 12:36 ص
0 0

المزيد من الأخبار

شاب ينتحر شنقًا داخل الحجز .. بعد القبض عليه على ذمة عدة قضايا

10 فبراير، 2024 10:36 م

القبض على مهاجرين غير شرعيين تسللوا للبلاد عبر الحدود مع الجزائر

10 فبراير، 2024 9:48 م

باتيلي يبحث مع المبعوث الفرنسي التوصل لاتفاق سياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية

10 فبراير، 2024 9:34 م

بمشاركة “14” دولة عربية وأفريقية وأوروبية.. انطلاق أعمال المؤتمر السياحي الدولي الأول في بنغازي

10 فبراير، 2024 9:31 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى