عموتة يكشف أسباب خسارة الأردن للقب كأس آسيا

11 فبراير، 2024 9:49 ص
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أخبار ليبيا 24

أشاد مدرب الأردن المغربي حسين عموتة بأداء منتخب “النشامى” في كأس آسيا التي استضافتها الدوحة وانتهت بفوز قطر باللقب.

وقال حسين عموتة في تصريحات عقب المباراة النهائية التي أسفرت عن فوز قطر بلقب كأس آسيا 3-1 “مع الأسف، مجريات المباراة لم تجر كما شئنا، لم نكن مركزين وارتكبنا بعض الأخطاء. لعبنا بارتباك كبير في البداية”.

وأضاف عموتة: “الشوط الثاني كان أفضل بالنسبة لنا ونجحنا في العودة بالنتيجة لكن توقيت ركلة الجزاء الثانية كان قاسيا علينا”.

واختتم عموتة حديثه قائلا: “أهنأ اللاعبين الذين قدموا بطولة بمستوى عال واكتسبوا الاحترام والفريق تطور بشكل ممتاز”. لافتا إلى أن المنتخب الأردني ارتقى لمستوى أعلى ويجب أن يواصل تطوير مستواه الفني.

11 فبراير، 2024 9:49 ص
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